سفيرة السودان بالجزائر تقيم الافطار الجماعي الرمضاني للجالية بالجزائر – صورة





أقامت السفيرة نادية محمد خير عثمان، سفيرة السودان لدى الجزائر، إفطارًا لأبناء الجالية السودانية في الجزائر، وذلك في مقر السكن الرسمي. في بداية كلمتها قبل الإفطار، قدمت السفيرة السودانية شكرها وتقديرها لحضور الحضور ومشاركتهم في الإفطار في “بيت السودان” خلال شهر رمضان المبارك.

وشجّعت السفيرة السودانية بالاستفادة من فرصة الشهر الفضيل الذي يتميز بقيم الصبر والعزيمة والتسامح والتآخي، خاصةً في ظل الظروف الاستثنائية الصعبة التي يمر بها البلد، مشيرة إلى أن الجالية السودانية في الجزائر تتميز بالترابط والتضامن والمحبة. ودعت بأن يعود رمضان على السودان بالأمن والسلام والاستقرار.

وأكدت السفيرة السودانية على أهمية تعزيز العلاقات بين أفراد الجالية وبينهم وبين السفارة، وضرورة التضامن حول قضايا الوطن والمساهمة في حلها ومواجهة تحدياتها.

في هذا الشهر الفضيل، وجهت الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لنيل النصر الكامل والدعم للقوات المسلحة. ومن الجدير بالذكر أن شمل الإفطار الجماعي كل رموز الجالية السودانية في الجزائر العاصمة وبعض المدن الأخرى، وشارك فيه عدد كبير من الطلاب السودانيين من مختلف الجامعات الجزائرية في عدة مدن مثل سطيف، ووهران، والمسيلة، والأغواط، وقسنطينة، وعنابة، والبليدة، بالإضافة إلى طلاب بالجزائر العاصمة. وقد شكلوا مجتمعًا متنوعًا ومتماسكًا في هذا الحدث الخاص، معبرين عن وحدة وتنوع الوطن السوداني العزيز.

سونا