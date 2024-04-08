سياسية
اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان: ندين المجزرة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في قرية “أم عضام”
قالت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان بأنها تدين المجزرة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في قرية “أم عضام” التي راح ضحيتها 28 شخص وإصابة أكثر من 240 شخصاً بمحلية الحصاحيصا بوسط ولاية الجزيرة.
– تكدس المصابين في مستشفى المناقل التعليمي وتم منعهم من الوصول إلى مستشفى الحصاحيصا التعليمي.
– نطالب المجتمع الدولي وجميع المنظمات الحقوقية والإنسانية للتدخل الفوري لوقف هذه الإنتهاكات.
الجزيرة – السودان
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