اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان: ندين المجزرة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في قرية “أم عضام”

قالت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان بأنها تدين المجزرة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في قرية “أم عضام” التي راح ضحيتها 28 شخص وإصابة أكثر من 240 شخصاً بمحلية الحصاحيصا بوسط ولاية الجزيرة.