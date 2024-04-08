عقار يعود الى البلاد





عاد إلى البلاد مساء الأحد نائب رئيس مجلس السيادة، مالك عقار إير، بعد زيارة رسمية إلى جوبا، عاصمة جمهورية جنوب السودان، استغرقت عدة أيام. وكان في استقباله في مطار بورتسودان الدولي الأمين العام لمجلس السيادة الانتقالي، الفريق الركن محمد الغالي علي.

خلال الزيارة، ناقش السيد عقار إير العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في السودان وتداعيات الحرب.

سونا