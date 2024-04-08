سفير قطر بالسودان يوزع هدايا العيد للاطفال بمراكز الايواء – صور





في بادرة طيبة تعكس قيم الإنسانية والروابط المشتركة بين الشعبين القطري والسوداني، قام سعادة سفير دولة قطر محمد إبراهيم السادة بتوزيع هدايا العيد على الأطفال النازحين في مركز الإيواء بمدرسة البحر الأحمر الثانوية قي مدينة بورتسودان.

أعرب أهالي الأطفال عن شكرهم وامتنانهم للسفير وفريق السفارة على هذه اللفتة الإنسانية التي أضافت البهجة والسرور إلى حياة الأطفال ورسمت الابتسامة على وجوههم. وعبر سعادة السفير عن سروره بزيارة المركز للمرة الثانية، وقدّم شكره للمقيمين في المركز على حفاوة الاستقبال الذي وجده في الزيارة الأولى، وخاصةً الاستقبال الرائع الذي قدمه الأطفال.

وأضاف السفير أن هذه البادرة تعكس حب وتقدير الشعب القطري للشعب السوداني، وتعكس أيضًا العلاقات المتينة التي تجمع بين البلدين. وعبر عن أمنياته بعودة الأمن والاستقرار والسلام للسودان.

يُذكر أن هذه هي الزيارة الثانية التي يقوم بها السفير السادة إلى مركز الإيواء خلال أسبوع، حيث شارك في الزيارة الأولى مع الهلال الأحمر القطري في توزيع السلات الغذائية والخيام المقدمة من صندوق قطر للتنمية للأسر في المركز.

سونا