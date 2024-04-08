



السؤال من قناة الجزيرة :-

ما الذي دفع الدعم السريع ان يدخل ولاية الجزيرة؟

الناطق الرسمي باسم الدعم السريع :-

قمنا بالهجوم على الجزيرة واخرجنا منها عناصر المؤتمر الوطني والفلول.

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مواطنون ونازحون في قرى غرب سنار كما شاهدتم تحدثوا عن انتهاكات ما ردكم؟

الناطق الرسمي :-

يا سيدي هذه تقارير مصطنعة



الجزيرة :-

هل تفلح سياسة الانكار بهذا الشكل؟

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رصد

طلال مدثر