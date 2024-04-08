سياسية
السؤال من قناة الجزيرة: ما الذي دفع الدعم السريع ان يدخل ولاية الجزيرة؟
السؤال من قناة الجزيرة :-
ما الذي دفع الدعم السريع ان يدخل ولاية الجزيرة؟
الناطق الرسمي باسم الدعم السريع :-
قمنا بالهجوم على الجزيرة واخرجنا منها عناصر المؤتمر الوطني والفلول.
“2”
مواطنون ونازحون في قرى غرب سنار كما شاهدتم تحدثوا عن انتهاكات ما ردكم؟
الناطق الرسمي :-
يا سيدي هذه تقارير مصطنعة
الجزيرة :-
هل تفلح سياسة الانكار بهذا الشكل؟
—-
رصد
طلال مدثر
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة