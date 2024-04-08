سياسية

السؤال من قناة الجزيرة: ما الذي دفع الدعم السريع ان يدخل ولاية الجزيرة؟

2024/04/08
الجزيرة
الجزيرة

السؤال من قناة الجزيرة :-
ما الذي دفع الدعم السريع ان يدخل ولاية الجزيرة؟
الناطق الرسمي باسم الدعم السريع :-

قمنا بالهجوم على الجزيرة واخرجنا منها عناصر المؤتمر الوطني والفلول.
“2”
مواطنون ونازحون في قرى غرب سنار كما شاهدتم تحدثوا عن انتهاكات ما ردكم؟
الناطق الرسمي :-
يا سيدي هذه تقارير مصطنعة

الجزيرة :-
هل تفلح سياسة الانكار بهذا الشكل؟

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رصد
طلال مدثر

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