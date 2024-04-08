سفير السودان بالقاهرة: مستعدون لتسهيل امر العودة لمن يرغب





أعلن القائم بأعمال سفارة السودان بالقاهرة، محمد عبدالله التوم، عن مشروع العودة الطوعية للسودانيين الراغبين فى العودة للبلاد ، بالشراكة مع منظومة الصناعات الدفاعية، وقال خلال حديثه في إفطار نظمه اتحاد الصحفيين برعاية شركة طيران بدر، إن السفارة تعمل على تسهيل أمر العودة لمن يرغب خاصة مع البشريات التي تاتي عن انتصارات القوات المسلحة.

إلى ذلك قال السفير إن التطور المضطرد للعلاقات بين البلدين لا سيما وان مصر تمثل شريان الحياة للسودانيين فيما يتعلق على سبيل المثال في الدواء والغذاء لا سيما بعد تمرد مليشيا الدعم السريع على الدولة والقوات المسلحة السودانية.

ونوه إلى السفارة بذلت جهودا مقدرة خلال عام الحرب الماضي لتسهيل أمور السودانيين الذين وصلوا مصر مؤخرا عقب الحرب.

وقال إن السفارة ستطلق في السابع عشر من أبريل الجاري عقب عطلة العيد منصة للخدمات الإلكترونية ستشمل ٢١ خدمة في المرحلة الأولى في مجال القسم القنصلي والمستشارية الثقافية والمستشارية الطبية إضافة إلى قسم الجوازات والسجل المدني.

ونوه إلى أنهم يبذلون جهودًا من أجل إنتقال مقر السفارة إلى مبنى أكبر حجما وسعة بما يتناسب والمراجعين من طالبي خدمات السفارة من السودانيين والمصريين وغيرهم من الجنسيات الأخرى.

مشيرا إلى تبني السفارة السودانية بالقاهرة لمشروع إعادة صيانة وتأهيل مستشفى أمدرمان بالتنسيق مع وزارة الصحة ضمن مشروع إعادة تأهيل القطاع الصحي.

القاهرة- الكرامة