سياسية
الخدمات الاجتماعية .. واجب العزاء في فقيد الشرطة والبلاد لأسرة العميد شرطة عادل عوض
في إطار البرامج الاجتماعية وتعزيز روابط التواصل بين الشرطة وأسر ضباطها، قدمت الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية واجب العزاء لأسرة العميد شرطة عادل عوض، الذي وافته المنية في منتصف شهر مارس الماضي. وقد قدم وفد من خدمات الإجتماعية في شرطة ولاية الخرطوم التعازي، برئاسة العقيد شرطة على الناير بخيت. وقد أعرب العقيد على تعازيه نيابة عن عائلة الشرطة بأكملها، مشيدًا بمحاسن الفقيد وتفانيه في العمل الشرطي وحرصه على تحسين الأداء الوظيفي.
من جانبهم عبر افراد الأسرة عن بالغ شكرهم لكافة قبيلة الشرطة التي لم تنقطع عن التواصل مع اسرة الفقيد ونقل الشكر للسيد المدير العام لقوات الشرطة ومساعدي المدير العام وكل افراد دفعته في الخدمة والمعاش.
المكتب الصحفي لشرطة السودان
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