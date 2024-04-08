إيصال 60 طنا من لقاحات تطعيم الأطفال لولايات دارفور





بتنسيق مباشر من وزير الصحة الاتحادي ووكيل الوزارة، نجحت الإدارة العامة للرعاية الصحية الأساسية في توصيل لقاحات تطعيم الأطفال إلى ولايات دارفور. تم إرسال هذه اللقاحات بعد أخر إرسالية في أغسطس الماضي. وبفضل الجهود المبذولة من قبل قسم التبريد في برنامج التحصين الموسع، تم إرسال كمية كافية من اللقاحات لتغطية جميع الأطفال المستهدفين لأكثر من شهرين. تم نقل اللقاحات عبر معبر الدبة على مسارين مختلفين. تم استلام اللقاحات بسلام في مدينة نيالا، وتم الترتيب لإرسال الحصة المخصصة لشرق دارفور إلى مدينة الضعين. وتضمن المسار الثاني ولايات شمال وغرب ووسط دارفور، حيث تم استلام اللقاحات بسلام في مدينة الفاشر، ويتم الآن الترتيب لنقلها إلى مدينتي زالنجي والجنينة. سيتم البدء في عملية التطعيم في جميع المراكز الصحية المحددة في ولايات دارفور مباشرة.

وثمنت وزارة الصحة الجهود الجبارة من قبل الإدارة العامة للرعاية الصحية الاساسية والتي ظلت تقوم بواجبها عبر البرامج المختلفة منذ اندلاع الحرب وحتى يومنا هذا وارسال هذه اللقاحات يأتي لتأكيد حرص وزارة الصحة من اجل حماية الأطفال والأمهات من الأمراض التى يمكن الوقاية منها بالتطعيم وحرصها على توزيع الموارد لكافة ولايات السودان حيث تتواصل الجهود لاستمرار إيصال اللقاحات الى جميع الولايات.

وشملت اللقاحات ( السل، الشلل، الخماسي، المكورات، الحصبة، التتانوس دفتريا، السحائي، الحمى الصفراء، الشلل العضلي ولقاح كوفيد-١٩)

أعربت وزارة الصحة عن امتنانها لجميع الأشخاص الذين ساهموا في إتمام هذا العمل الضخم، سواء في الوزارة الاتحادية أو في وزارة الصحة بولايات دارفور. كما قدرت وثمّنت جهود الشركاء، وعلى رأسهم الصندوق العالمي لدعم اللقاحات والتحصين (قافي)، ومنظمة اليونيسيف، لاستمرارهم في دعم توفير اللقاحات في جميع الظروف.

وتطمح وزارة الصحة الاتحادية في التعاون مع المنظمات العالمية والوطنية ومنظمات المجتمع المدني والإدارات المحلية، لمساعدة برامج التحصين على المستوى الولائي وتوفير كافة أنواع الدعم، بهدف ضمان وصول خدمات التحصين إلى جميع الأطفال.

واعربت ايضا عن شكرها الشكر لوزارة المالية الإتحادية في استمرار تقديم الدعم المالي لدعم العمليات اللوجستية المتعلقة بحزمة الرعاية الصحية الأساسية.

سونا