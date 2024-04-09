البرهان يلتقي وفد قبائل الحباب والبشاريين
في لقاءٍ جمعه بوفدٍ يمثل نظارة عموم قبائل الحباب، رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أعرب الوفد عن تهانيه وتبريكاته للسيد رئيس المجلس على الانتصارات التي تحققت في جميع الجبهات، مؤكدين دعمهم وتأييدهم للقوات المسلحة في معركتها ضد التمرد.
وفي تصريح صحفي، أوضح رئيس نظارة عموم قبائل الحباب، الناظر كنتيباي حامد محمود، أن الوفد أعرب عن انزعاجهم واستنكارهم للانتهاكات والأعمال الشنيعة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع الإرهابية ضد المواطنين وكرامتهم، معبرين عن حزنهم وتعازيهم لأرواح الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن.
وأشار كنتيباي أن الوفد قدم رؤيته حول التنمية في شرق السودان خاصة في طوكر وجنوب طوكر وتأهيل الطرق الرئيسية التي تربط بين طوكر وقرورة ودولة إريتريا .
ولفت سيادته إلى ضرورة تنمية وتطوير مشروع دلتا طوكر باعتباره من المشاريع الرائدة في التنمية الزراعية بالسودان.
البرهان يلتقي وفد قبيلة البشاريين بشرق السودان:
والتقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بمكتبه الاثنين وفد عموم نظارة قبيلة البشاريين بشرق السودان.
وامتدح سيادته الجهود المبذولة من العموديات والمشايخ في التنمية والتطوير والتعايش السلمي وإعلاء قيمة الوطن ورفعة شأنه .
و تعهد سيادته بحل كافة القضايا التي تم طرحها في اللقاء والتي من شأنها تنمية وتطوير شرق السودان وتقديم الخدمات للمواطنين.
وفي تصريح صحفي بعد اللقاء، أوضح محمود حمدالله محمد شرف الدين، وكيل ناظر البشاريين، أن الوفد قدم التهاني لرئيس مجلس السيادة الانتقالي على الانتصارات التي حققتها القوات المسلحة في معركتها ضد مليشيا الدعم السريع الإرهابية المتمردة، مؤكدًا وقوفهم خلف القوات المسلحة حتى إنهاء التمرد.
وأضاف أن الوفد قدم عددًا من القضايا التي تعترض عملية التنمية المجتمعية في شرق السودان، وأشار إلى أن رئيس مجلس السيادة تعهد بحل هذه القضايا وتذليل جميع العقبات.
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