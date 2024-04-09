البرهان يلتقي وفد قبائل الحباب والبشاريين

في لقاءٍ جمعه بوفدٍ يمثل نظارة عموم قبائل الحباب، رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أعرب الوفد عن تهانيه وتبريكاته للسيد رئيس المجلس على الانتصارات التي تحققت في جميع الجبهات، مؤكدين دعمهم وتأييدهم للقوات المسلحة في معركتها ضد التمرد.

وفي تصريح صحفي، أوضح رئيس نظارة عموم قبائل الحباب، الناظر كنتيباي حامد محمود، أن الوفد أعرب عن انزعاجهم واستنكارهم للانتهاكات والأعمال الشنيعة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع الإرهابية ضد المواطنين وكرامتهم، معبرين عن حزنهم وتعازيهم لأرواح الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن.