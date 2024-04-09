البرهان يشيد بدورالكنائس في تعزيز قيم التعايش والسلام – صورة
أشاد رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بدور الكنائس في تعزيز قيم التعايش والسلام في السودان .
واستقبل رئيس مجلس السيادة الانتقالي في مكتبه يوم الاثنين وفدًا من مجلس الكنائس السودانية، برئاسة الأسقف حزقيال كندو، رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية السودانية ومطران الخرطوم.
وأعرب الأسقف حزقيال كندو، في تصريح صحفي، عن أن اللقاء تناول قضايا السلام في السودان، خاصةً في ظل معاناة البلاد من آثار الحروب. وأشاد بالدور الكبير الذي تلعبه القوات المسلحة في تحقيق السلام والاستقرار في السودان.
من جانبه، أوضح الأنبا صرابامون، أسقف عطبرة وأمدرمان وشمال السودان للأقباط الأرثوذكس، أنهم شعروا خلال اللقاء بأن رئيس مجلس السيادة يسعى لتحقيق السلام بطرق هادئة. وعبر عن أمله في أن يعم الأمن والسلام جميع أرجاء السودان. كما أشار إلى أن السودان طوال تاريخه كان يعرف بأنه بلد يتسم بالأمن والسلام والاستقرار.
الى ذلك قال القس عزالدين الطيب علي رئيس مجلس الكنائس السوداني أن اللقاء تطرق إلى قضايا العدل والسلام مؤكداً دعم المجلس لكل ما من شأنه ترسيخ قيم السلام والتعايش السلمي في المجتمع مبيناً أن اللقاء تناول أيضا الإنتهاكات التي تعرضت لها الكنائس خلال الفترة الماضية، وعمليات النهب التي طالتها من قبل مليشيا الدعم السريع الإرهابية المتمردة مؤكداً أن ما قامت به المليشيات من إنتهاكات ضد الكنائس لاتشبه قيم وتقاليد وموروثات الشعب السوداني.
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