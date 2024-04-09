البرهان يشيد بدورالكنائس في تعزيز قيم التعايش والسلام – صورة

واستقبل رئيس مجلس السيادة الانتقالي في مكتبه يوم الاثنين وفدًا من مجلس الكنائس السودانية، برئاسة الأسقف حزقيال كندو، رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية السودانية ومطران الخرطوم.

وأعرب الأسقف حزقيال كندو، في تصريح صحفي، عن أن اللقاء تناول قضايا السلام في السودان، خاصةً في ظل معاناة البلاد من آثار الحروب. وأشاد بالدور الكبير الذي تلعبه القوات المسلحة في تحقيق السلام والاستقرار في السودان.

من جانبه، أوضح الأنبا صرابامون، أسقف عطبرة وأمدرمان وشمال السودان للأقباط الأرثوذكس، أنهم شعروا خلال اللقاء بأن رئيس مجلس السيادة يسعى لتحقيق السلام بطرق هادئة. وعبر عن أمله في أن يعم الأمن والسلام جميع أرجاء السودان. كما أشار إلى أن السودان طوال تاريخه كان يعرف بأنه بلد يتسم بالأمن والسلام والاستقرار.