بالصور.. والي الخرطوم يلتقي “شاعر العيون”: كنز يجب الحفاظ عليه بعد أن خربت المليشيا كل تأريخ ومورثات بلادنا

وأشار الوالي إلى أن الشاعر عبدالله النجيب يستحق التكريم بما قدمه للوطن، حيث يحتوي منزله على العديد من الوثائق التاريخية السودانية، ويعتبر هذا المنزل كنزًا يجب الحفاظ عليه بعد أن دمرت المليشيا كل تراثنا وموروثاتنا.

من جانبه، أعرب الأستاذ النجيب عن رأيه بأن التكريم الحقيقي هو زيارة الوالي له في منزله وبين أفراد عائلته وجيرانه.

كما قام الوالي بزيارة البروفيسور حسن النقر، الذي اضطره الظروف القاسية لترك منزله والاستقرار في كرري، حيث يعاني من مرض، ويعتبر البروف النقر واحدًا من رموز الإعلام السوداني في ماليزيا، وقد قدم العلم والمعرفة للعديد من الأشخاص داخل وخارج الوطن.

كما زار الوالي الرجل الصابر وليد خالد عمر، الذي تعرض منزله للدمار نتيجة الاقتتال، وتطوع أبناؤه الأربعة للمشاركة في القتال ضد المليشيا المتمردة. وأكد أن حماية الوطن والدفاع عنه هي هدف لن يتنازلوا عنه.