شمال كردفان – نهر النيل اكتمال الترتيبات لإنفاذ خطة تأمين عطلة عيد الفطر المبارك

اكد اللواء شرطة د عبد الله عبد الرحمن عبدالله آدم مدير شرطة ولاية شمال كردفان اكتمال كافة الترتيبات لانفاذ الخطة التأمينية الخاصة بعيد الفطر المبارك ، كاشفا بأن الخطة التأمينية تجى شاملة ترتكز على عدة محاور اهمها تأمين الصلوات بالمساجد اضافة لتأمين الأسواق والتركيز علي الأماكن التي يتوقع أن تشهد تجمعات مثل المواقف ودور العبادة مبينا ان تحقيق الانتشار الشرطي المطلوب يسهم في الحد من الجريمة مؤكدا جاهزية شرطة الولاية لتنفيذ الخطة وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى لبسط الأمن وحماية الممتلكات مناشدا مواطنى الولاية بمساندة عمل الشرطة للحفاظ على الامن والاستقرار بالولاية.