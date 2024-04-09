سياسية
شمال كردفان – نهر النيل اكتمال الترتيبات لإنفاذ خطة تأمين عطلة عيد الفطر المبارك
اكد اللواء شرطة د عبد الله عبد الرحمن عبدالله آدم مدير شرطة ولاية شمال كردفان اكتمال كافة الترتيبات لانفاذ الخطة التأمينية الخاصة بعيد الفطر المبارك ، كاشفا بأن الخطة التأمينية تجى شاملة ترتكز على عدة محاور اهمها تأمين الصلوات بالمساجد اضافة لتأمين الأسواق والتركيز علي الأماكن التي يتوقع أن تشهد تجمعات مثل المواقف ودور العبادة مبينا ان تحقيق الانتشار الشرطي المطلوب يسهم في الحد من الجريمة مؤكدا جاهزية شرطة الولاية لتنفيذ الخطة وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى لبسط الأمن وحماية الممتلكات مناشدا مواطنى الولاية بمساندة عمل الشرطة للحفاظ على الامن والاستقرار بالولاية.
وأمن اللواء شرطة حقوقي / سلمان محمد الطيب سعد مدير شرطة ولاية نهرالنيل على الخطط الأمنية المجازة لتأمين الولاية خلال عطلة عيد الفطر المبارك.
وهنأ سيادته الشعب السوداني بهذه المناسبة المباركة داعياً فيها الله سبحانه وتعالى بالنصر المؤزر للقوات المسلحة وبقية القوات النظامية مترحماً على أرواح شهداء معركة الكرامة.
وتشمل الخطط تكثيف الإنتشار الأمني وتغطية كافة المواقع الحيوية وإحكام الحركة على المداخل والمخارج والعمل في تنسيق كامل مع بقية مكونات اللجنة الأمنية على مستوى الولاية والمحليات.
وفي سياق متصل نجحت شرطة ولاية نهرالنيل في تنفيذ الخطة التأمينية لشهر رمضان الكريم الذي شهد العديد من الإنجازات الأمنية وتفعيل آليات العمل المنعي في كافة محليات الولاية .
المكتب الصحفي لشرطة السودان
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