سياسية
الخارجية السودانية: نؤكد ضرورة التشاور لجهة أن الإدارة الأميركية تتحدث عن وسطاء جدد منهم مصر والإمارات
قالت الخارجية السودانية بأن الوساطة السعودية الأميركية لم تقدم دعوة لوفد الجيش لاستئناف المفاوضات مع قوات الدعم السريع في 18 أبريل الجاري.
– المملكة العربية السعودية والإدارة الأميركية لم تجريا مشاورات تمهيداً لجولة التفاوض القادمة.
– نؤكد ضرورة التشاور لجهة أن الإدارة الأميركية تتحدث عن وسطاء جدد منهم جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة.
الشرق للأخبار
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