استخدام اليد اليسرى.. دراسة تكشف السبب

تشير دراسة جديدة إلى أن هناك عوامل وراثية مسؤولة عن استخدام بعض الأشخاص لليد اليسرى بينما يستخدم الغالبية اليد اليمنى.

أظهرت الدراسة وجود طفرات نادرة في جين مسؤول عن تحديد شكل الخلايا، وتبين أن هذه الطفرات أكثر انتشارًا بمعدل 2.7 مرة بين الأشخاص الذين يستخدمون اليد اليسرى.

على الرغم من أن هذه الطفرات الجينية تشكل نسبة صغيرة جدًا، تقدر بحوالي 0.1 في المائة، من الأسباب التي تؤثر في استخدام اليد اليسرى، إلا أن الباحثين يعتقدون أن هذا الجين المعروف بـ (تي. يو. بي. بي4بي) قد يلعب دورًا في تطور ما يسمى بعدم تناظر الدماغ، والذي يحدد اليد المهيمنة.

يتميز الدماغ لدى معظم البشر بتشكيل تشريحي مختلف طفيف بين نصفيه، حيث يؤدي كل منهما وظائف مختلفة.

وبحسب كلايد فرانكس، الباحث المتخصص في علم الأعصاب الحيوي في معهد ماكس بلانك لعلم النفس اللغوي في هولندا، فإن “الفص الأيسر من الدماغ عادةً ما يسيطر على اللغة لدى معظم الأشخاص، بينما يتولى الفص الأيمن المهام المتعلقة بتوجيه الاهتمام البصري نحو مكان ما”.