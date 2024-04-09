أمريكية تروي تفاصيل إصابة عينها بعد النظر في كسوف الشمس

روت بريدجيت كيريماتينج، البالغة من العمر 29 عامًا، تجربتها مع كسوف الشمس لصحيفة نيويورك بوست، قبل ساعات قليلة من حدوث كسوف شمسي آخر في مدينة نيويورك. وتحدثت عن تجربتها في مشاهدة الكسوف دون حماية لعينيها بسبب عدم تمكنها من الحصول على النظارات المناسبة. وبعد تجربتها، واجهت مشاكل في رؤيتها.

أفادت بأنها نظرت إلى الشمس لمدة تتراوح بين 10 إلى 15 ثانية قبل أن تشعر بعدم الارتياح في عينيها، وعلى إثر ذلك، قررت العودة إلى داخل المنزل. وفي اليوم التالي، لاحظت أنها غير قادرة على قراءة النصوص الموجودة على شاشة هاتفها باستخدام عينها اليسرى التي استخدمتها لمشاهدة الكسوف.

بعد ذلك، قامت كيريماتينج بزيارة الطبيب المختص في العيون، وتبين في النهاية أن شبكية عينها لم تتضرر، ولكن رؤيتها تغيرت بسبب التعرض لأشعة الشمس. وعانت من بعض التشويش في الرؤية بسبب التحديق في الشمس، وهذا ما يُشار إليه بـ “رؤية بطيئة” بنسبة 20/20، وفقًا لتشخيص الطبيب المختص في العيون.