سفيرالسودان بالقاهرةيبحث ترتيبات مشروع العودةالطوعية مع الصناعات الدفاعية





إستقبل السفير د محمد عبدالله التوم القائم بأعمال سفارة جمهورية السودان لدى مصر بمكتبه في القاهرة المهندسة أميمة عبدالله مديرة إدارة المسؤولية المجتمعية برئاسة منظومة الصناعات الدفاعية .

وبحث اللقاء تنسيق الجهود بين مبادرتي السفارة السودانية والمنظومة فيما يلي العودة الطوعية للسودانيين الراغبين في ذلك لا سيما بعد الإنتصارات التي حققتها القوات المسلحة السودانية على منطقة أمدرمان الكبرى مؤخرا. وأكد السفير شروع السفارة في الترتيبات اللازمة لتسهيل أمر العودة مقدما الشكر لجمهورية مصر العربية حكومة وشعبا على حسن إستقبالهم للسودانيين الذين وصلوا مصر مؤخرا بعد حرب تمرد مليشيا الدعم السريع على الدولة والقوات المسلحة السودانية.

من جانبها أكدت المهندسة أميمة إهتمام المنظومة بتقديم الدعم اللازم وتسهيل أمر العودة للأسر السودانية التي ترغب في ذلك مشيرة إلى الإهتمام الذي يوليه المدير العام للمنظمومة الفريق أول ميرغني ادريس لهذا المشروع .

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