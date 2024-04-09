طائرات مسيّرة تُصيب مبنى جهاز المخابرات العامة بالقضارف





تم استهداف القضارف بطائرتين مسيرات الأولى استهدفت مبنى جهاز المخابرات العامة بالقرب من مبنى الجوازات، وأكدت ذات المصادر أن المسيرة الثانية سقطت بالقرب من مبنى القضائية فيما ردت المضادات الأرضية بكثافة.

وقال اإن المسيّرة الأولى قصفت مبنى الأمن والمخابرات العامة جنوب المدينة بالقرب من حي “سلامة البي” و أصابت مسجد داخل مبنى المخابرات العامة وأوضح أن الخسائر الأولية أكدت إصابة شخص واحد كان متواجداً بالمسجد، فيما لم تسبب المسيّرة الثانية أي أضرار.