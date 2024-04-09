سياسية
مدير شرطة الولاية الشمالية يتفقد دائرة الطوارئ والعمليات
تفقد اللواء شرطة (حقوقي) د. محمد احمد الامين مدير شرطة الولاية الشمالية اليوم دائرة الطوارئ والعمليات بدنقلا بحضور العميد شرطة كمال الدين محمد عثمان مدير دائرة الشؤون العامة والعميد شرطة عبد الله أبكر سليمان المشرف علي فرع الإعلام والعلاقات العامة برئاسة شرطة الولاية والعميد شرطة عماد الدين هاشم مدير شرطة محلية مروي والعميد شرطة عبد القادر افور مدير دائرة الطوارئ والعمليات.
مدير شرطة الولاية اوضح بان قوة الطوارئ والعمليات تعتبر القلب النابض لقوات الشرطة و صمام الأمان وخط الدفاع الأول في العملية الامنية بالولاية الشمالية ، مؤكدا توفير كافة المطلوبات اللوجستية والفنية التي تساعد في تطوير عمل قوة الطوارئ ، داعيا القوة للتحلي بالانضباط والمظهر الذي يليق بقوات الشرطة ، مشيرا الي دور قوات الطوارئ والعمليات في تنفيذ الخطة التامنية لرئاسة شرطة الولاية خلال عيد الفطر المبارك التي ترتكز علي تأمين مواقع صلاة العيد للمواطنين والأسواق والبنوك والشركات والمواقع الاستراتيجية في الولاية بجانب المشاركة والتنسيق مع الأجهزة الامنية الاخري في بسط الامن والاستقرار في جميع ارجاء الولاية.
وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) بأن مدير شرطة الولاية وقف علي المراحل النهائية لتاهيل وصيانة مسجد الرباط بدائرة الطوارئ والعمليات وأداء صلاة الظهر فيه .
المكتب الصحفي لشرطة السودان
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