مدير شرطة الولاية الشمالية يتفقد دائرة الطوارئ والعمليات

مدير شرطة الولاية اوضح بان قوة الطوارئ والعمليات تعتبر القلب النابض لقوات الشرطة و صمام الأمان وخط الدفاع الأول في العملية الامنية بالولاية الشمالية ، مؤكدا توفير كافة المطلوبات اللوجستية والفنية التي تساعد في تطوير عمل قوة الطوارئ ، داعيا القوة للتحلي بالانضباط والمظهر الذي يليق بقوات الشرطة ، مشيرا الي دور قوات الطوارئ والعمليات في تنفيذ الخطة التامنية لرئاسة شرطة الولاية خلال عيد الفطر المبارك التي ترتكز علي تأمين مواقع صلاة العيد للمواطنين والأسواق والبنوك والشركات والمواقع الاستراتيجية في الولاية بجانب المشاركة والتنسيق مع الأجهزة الامنية الاخري في بسط الامن والاستقرار في جميع ارجاء الولاية.