مشاهد من سوق القضارف بعد حادثة المسيرات





أظهر مقطع فيديو متداول سوق القضارف وهو يعمل بصورة طبيعية. وذلك عقب الاستهداف الذي تم صباح الثلاثاء بطائرات مسيرة ل مقر الفرقة الثانية بالفاو ومقر جهاز الأمن والمخابرات العامة بالقضارف.

وقال الكاتب عبدالماجد عبدالحميد بأنه تم التحفظ علي عربة لاندروكزر يشتبه في تعاونها مع الضالعين في الجريمة .. ويقوم فريق أمني وهندسي مختص بدأ فحص حطام المسيرات وتوسيع دائرة البحث عن ضالعين في الجريمة .. مع إصابات خفيفة ل7 مواطنين ..

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رصد وتحرير – “النيلين”