سفير السودان بالقاهرة يستنكر الاعتداءات على مراقد شيوخ الصوفية





استقبل السفير د محمد عبد الله التوم القائم بأعمال سفارة جمهورية السودان لدى مصر بمكتبه بمقر السفارة في القاهرة فضيلة الشيخ / محمد الشيخ حسن الشيخ الفاتح الشيخ قريب الله ، المرشد العام للطريقة السمانية الطيبية القريبية ورئيس المجمع الصوفي العام . وتطرق سعادته للدور الكبير الذي تقوم به الطرق الصوفية في تعزيز العلاقات بين الشعوب لا سيما بين شعبي وادي النيل في السودان ومصر .

وأدان السفير د. التوم بشدة الانتهاكات التي ارتكبتها المليشيات المتمردة بحق مسجد الشيخ قريب الله بودنوباوي، وأعرب عن استنكاره للتخريب الذي تعرض له. كما أدان التفجير الإرهابي الذي استهدف الضريح الشريف والمنشآت الدينية الأخرى، مؤكداً ثقة الشعب السوداني في قواته المسلحة التي تصدت بشجاعة لتمرد مليشيا الدعم السريع التي تم حلها منذ أبريل ٢٠٢٣.

من جانبه، عبر المرشد العام للطريقة السمانية عن شكره للسفير د. التوم ولمنسوبي السفارة على جهودهم خلال الفترة الماضية، داعياً إلى بذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة السودانيين المتضررين، وتقديم كل ما يمكن لخدمتهم.

سونا