حسن الخاتمة.. وفاة مؤذن مسجد بالعزيزية خلال صلاة الفجر





تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في قطر، خبر وفاة مؤذن مسجد حصة السويدي في منطقة العزيزية، الشيخ قارئ محمد إقبال، فجر اليوم الاثنين.

تداولت بعض الحسابات معلومات تفيد بوفاة المؤذن بعد صلاة الفجر، وبينما نشر آخرون صورة من داخل المسجد بعد وصول الفرق الطبية، مشيرين إلى أنه تعرض لسكتة قلبية أثناء السجود الأخير في صلاة الفجر مما أدى إلى وفاته. تمنى المشاركون له الرحمة والمغفرة وطلبوا من الله أن يرزقهم حسن الخاتمة.

وأعلن حساب وفيات قطر عبر منصة اكس عن وفاة المؤذن، وأكد أن مراسم الدفن ستكون اليوم الاثنين بعد صلاة العصر في مقبرة مسيمير، وأنه سيكون هناك عزاء للرجال أمام الجامع وبجوار منزل الفقيد.

“الشرق” تنعي الشيخ قارئ إقبال، وتتقدم لأهله بخالص التعازي، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

الشرق القطرية