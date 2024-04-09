ميناء الدوحة القديم ينظم فعاليات وأنشطة ترفيهية بمناسبة عيد الفطر المبارك





أعلن ميناء الدوحة القديم تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية احتفالا بعيد الفطر المبارك، اعتبارا من الأربعاء وحتى العشرين من شهر أبريل الجاري.

أعلن الميناء في بيان صادر اليوم عن برنامج فعاليات العيد، الذي يضم مجموعة متنوعة من العروض والأنشطة المسلية. ويتضمن البرنامج عروضاً لفرق موسيقية تقدم الأغاني التقليدية البحرية، بالإضافة إلى عروض لعازفي آلة القانون ومجموعة من الموسيقيين المتجولين.

وأشار البيان إلى أن الفعاليات تشمل أيضاً ورش عمل للرسم على الوجه وتشكيل البالونات، وعروض الفقاعات، إلى جانب فعاليات ترفيهية وتثقيفية وتفاعلية. كما تم تمديد فعاليات مهرجان “أكل أول” إلى آخر أيام العيد، بالإضافة إلى مهرجان القهوة والشاي والشوكولاتة المزمع عقده من الحادي عشر إلى العشرين من أبريل، والذي يشارك فيه أكثر من 50 بائعاً.

وأكد محمد عبدالله الملا، المدير التنفيذي لميناء الدوحة القديم، في تصريح له، جاهزية الميناء لاستقبال المحتفلين بعيد الفطر المبارك. وأشار إلى أن الميناء يستقطب العديد من المواطنين والمقيمين والسياح، نظراً لتنظيمه لفعاليات متنوعة على مدار العام، بهدف تعزيز مكانته كمنطقة ترفيهية نابضة بالحياة.

الشرق القطرية