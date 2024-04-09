من خط النار .. كباشي في سنار

وصل عضو مجلس السيادة نائب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي إلى ولاية سنار صباح الثلاثاء.

وكانت قوات العمل الخاص بمنطقة الشجرة العسكرية سلاح الفرسان ( المدرعات ) نفذت عمليات نوعية وتتقدم بثبات وتنجح في إزالة إرتكازات مليشيا آل دقلو الإرها_بية على محور التقدم في مناطق جديدة وتؤمن منازل المواطنين والأعيان المدنية التي تم تطهيرها منهم وتهدي الإنتصارات لأبطال القوات المسلحة في شتى المناطق العسكرية على كافة مسارح العمليات.

إعلام القوات المسلحة السودانية