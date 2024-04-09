شاهد بالفيديو.. البرهان: نقطة سطر جديد

كلمة فخامة السيد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن / عبد الفتاح البرهان عبدالرحمن بمناسبة عيد الفطر المبارك.

كل عام وسندكم ودعمكم للقوات المسلحة أقوى وأكبر، نسال الله الكريم أن يتقبل شهداء معركة الكرامة وشهداء أبناء وطني الذين ضحوا ليكون الوطن ولنبقى نحن نستكمل مسيرة الدفاع عنه.

كل عام وأنتم أكثر تلاحماً وتماسكاً وقوة

كل عام وأنتم وجيشكم بخير

التحية لكم أبناء وطني وأنتم تنتظمون في صفوف المقاومة الشعبية في كل مكان لدحر هذا العدوان ولتطهير أرض السودان من المرتزقة والمأجورين.

أؤكد لكم أبناء السودان أننا عازمون وماضون سوياً في ذات درب وطريق الشهداء حتى طرد آخر متمرد وخائن من أرضنا وتطهير كل بقعة دنسها التمرد فمعركة الكرامة ستؤسس لما بعد ١٥ أبريل ٢٠٢٣ وأقولها

بالصوت العالي :

لا عودة لما قبل ١٥ أبريل ۲۰۲۳ ولا عودة لما قبل ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ ولا عودة لما قبل أبريل 2019.