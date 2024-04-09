شاهد بالصورة والفيديو.. مقطع لشاب سوداني يرد الجميل لجدته التي قابلها بعد غيبة طويلة يثير اعجاب المتابعين ويتصدر “الترند”





حظي مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, بمشاهدات واسعة وتفاعل كبير من قبل الرواد والمتابعين.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول والذي تصدر “الترند” شاب سوداني وهو يفاجئ جدته بزيارة أفرحتها.

وعانق الشاب جدته والتي وضح من خلال حديثها معه أنها أشرفت على تربيته في إحدى فترات طفولته.

وحاول الشاب بحسب ما شاهد محرر موقع النيلين رد الجميل لجدته حيث قام بإهدائها قميص وكيس من “التمر” كما كان تعطيه في السابق عندما كان طفل الأمر الذي أدخل السرور في قلب الجدة.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين