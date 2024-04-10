والي الخرطوم: تأثير الحرب ضاعف المسئولية تجاه المواطنين





أجرى والي الخرطوم، الأستاذ أحمد عثمان حمزة، اليوم اجتماعًا مع الفريق شرطة الدكتور إبراهيم أحمد شمين، المساعد للمدير العام لشرطة ولاية الخرطوم، لمناقشة خطة تأمين الولاية خلال عطلة العيد. هذه الخطة تعتبر استمرارًا لبرنامج شهر رمضان من حيث اتخاذ التدابير اللازمة لمنع الجريمة وتأمين الأسواق ومواقع الصلاة والمناطق السكنية بالولاية.

وفي إشادة بأداء شرطة ولاية الخرطوم خلال الفترة السابقة، أشاد الوالي بتأمينها للأحياء والمرافق الخدمية العامة، وتعاونها مع القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى في خط الدفاع الأمامي ضمن معركة الكرامة.

كما دعا الوالي الحكومة الاتحادية إلى اتخاذ إجراءات سريعة لمعالجة القضايا ذات الأهمية فيما يتعلق بالاستحقاقات، مشيرًا إلى تراجع كبير في الظواهر السلبية والتفلتات الأمنية والسرقات.

من جهته، أكد الفريق شمين على التعاون الكبير والتنسيق المحكم بين الشرطة وجميع الجهات بالولاية لدعم عملية الاستقرار خلال عطلة العيد وما بعدها، مشيرًا إلى الدعم اللوجستي الكبير الذي تمتعت به الشرطة بالولاية، والذي يشمل التحركات والأجهزة والمقار.

سونا