نائب القائد العام كباشي يتلقى تنويرا حول الموقف العملياتي بسنار





تلقى الفريق كباشي توجيهات وتنويراً حول الأوضاع الأمنية بالولاية والموقف العملياتي في المنطقة، من قيادة اللواء 265 دفاع جوي. كما قام بزيارة تفقدية للقوات في الخطوط الأمامية.

وكان قد وصل أمس إلى مدينة سنار، عضو مجلس السيادة ونائب القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن شمس الدين كباشي. وكان في استقباله والي الولاية المكلف، توفيق محمد علي، وقائد منطقة النيل الأزرق العسكرية، اللواء الركن د. ربيع عبدالله ادم.

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