البرهان يتلقى مكالمة من السيسي بمناسبة عيد الفطر المبارك





تلقى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للقوات المسلحة، اتصالاً هاتفياً من فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بمناسبة عيد الفطر المبارك. وجاء في المكالمة سؤاله عن دعواته للمولى عز وجل بأن يعيد هذا الشهر المبارك على السودان وشعبه بالخير والنماء، وأن يتحقق الأمن والاستقرار والسلام في السودان الشقيق.

وأعرب رئيس مجلس السيادة عن شكره وتقديره للرئيس المصري على هذه التهنئة، داعياً الله عز وجل أن يعيد هذا العيد على البلدين الشقيقين وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات.

سونا