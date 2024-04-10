الخرطوم .. تدفق الدقيق والسكر والزيوت والغاز إلى الولاية





أكد الدكتور سر الختم فضل المولى، المدير العام لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري بولاية الخرطوم، ورئيس اللجنة الاقتصادية بالولاية، على سلس تدفق جميع السلع الاستهلاكية مثل الدقيق والسكر والزيوت وغيرها بشكل طبيعي لسكان الولاية خلال شهر رمضان المبارك في المناطق الآمنة والتي تتأثر بالحرب في بحري وشرق النيل.

وأوضح أنه لا توجد مشكلة فيما يتعلق بالتوفر واستدامة الغذاء، ولكن التحدي الرئيسي يكمن في الوصول إلى الغذاء بسبب الأوضاع الأمنية أو نقص التمويل. وأشار إلى أن المرتكزات الأساسية للأمن الغذائي تتمثل في التوفر وتوصيل الغذاء للمواطنين واستدامة الغذاء.

وأضاف أن اللجنة تعمل تحت إشراف مباشر لولي الأمر، والي ولاية الخرطوم، السيد أحمد عثمان حمزة، الذي يبذل جهودًا كبيرة في توفير الخدمات وضمان استقرارها رغم الظروف الصعبة التي تمر بها الولاية. وأكد أن اللجنة الاقتصادية قد اتخذت إجراءات مسبقة بالتنسيق مع وكلاء هذه السلع لتوفير الكميات المطلوبة منها.

وأوضح أنه تم توفير احتياجات سكان ولاية الخرطوم من غاز الطهي وغاز المخابز بالتنسيق مع الشركات والأجهزة الأمنية. وأشار إلى أن اللجنة تضم ممثلين من القطاعات المالية والزراعية والصناعية وإدارة التجارة وإدارة النقل والبترول والصحة، بالإضافة إلى المدراء التنفيذيين في الأقاليم، وتضم فصلاً لممثلي الأجهزة الأمنية من جهاز المخابرات وهيئة الاستخبارات ومباحث التموين لتحكم في الرقابة ومنع تسرب هذه السلع إلى المليشيات وضمان عدم دخول السلع الفاسدة إلى المستهلكين.

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