سياسية
الحوري: بينما أنت تزاحم في الاسواق هم يتزاحمون في ميادين القتال لحمايتك
بينما انت وسط عائلتك تداعب هذا وتلعب مع ذاك بعد ان انتهيت من شراء مستلزمات العيد
نحن لم نحظ بهذه اللحظة منذ عام كامل
بينما_أنـت ترتدي جلابية فاخرةهم
يرتدون الكاكي الاخضر كفنهم ويحملون روحهم علي اكفهم
يفصلون لك النصر بأرواحهم .
بينما أنت تزاحم في الاسواق هم يتزاحمون في ميادين القتال لحمايتك ،
بينما أنت تأخذ حمام العيد لتبدوا أكثر وسامة هم يأخذون نفحات الصواريخ الحارقة ،
وانت تسكب قارورة عطرك المفضل
هم يستقبلون رشات من دماء أصدقاء هم ناهيك عن دمائهم ،
وانت تتحلق حول اقاربك هم يتحلقون حول الاعداء
وانت تشنف اذانك بالموسيقي هم مع ازيز الرصاص وهدير المدفعية
اللهم نصرا عاجلا وفرجا قريبا
ابراهيم الحوري
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