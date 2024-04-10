القاهرة .. عودة الملاهي الليلية والكباريهات للعمل بعد انتهاء شهر رمضان





قال مصدر إنه من المقرر عودة المنشآت السياحية من الكازينو والملاهي الليلية والبارات في مناطق عديدة بالقاهرة والجيزة، فتح أبوابها اليوم بعد تنفيذها قرار إغلاق الملاهي الليلية طيلة شهر رمضان المبارك.

أكد المصدر في تصريحات لموقع القاهرة 24 أنه يتم إغلاق الملاهي والمحلات التي تقدم الخمور خلال شهر رمضان، وذلك وفقًا للوائح رخصة وزارة السياحة. وأشار إلى أن المخالفين سيتم معاقبتهم وإحالتهم إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية، مع تشديد الإجراءات الأمنية في المناطق والمزارات الدينية.

وأضاف المصدر أنه يُحظر تقديم المشروبات الروحية في المطاعم المصنفة سياحيًا خلال شهر رمضان وفي المناسبات الدينية الإسلامية.

وأوضح المصدر أن مباحث الآداب وشرطة السياحة والآثار ستقوم بحملات تفتيش مكثفة على الملاهي الليلية والبارات للتأكد من تطبيق القرار. وبالإضافة إلى ذلك، ستتابع مباحث الفنادق الكبرى بالتنسيق مع شرطة آداب السياحة للتحقق من عدم تقديم الخمور فيها. وسيتم أيضًا شن حملات على الكافيهات لضبط المخالفات مثل عمل مضيفات أو مضيفين وتقديم الشيشة بدون ترخيص.

وأشار المصدر إلى أنه في حالة ضبط أي مخالفة يتم إغلاق المنشأة السياحية أو المرفق المخالف فورًا لمدة شهرين متتاليين من قبل المحافظ المختص، وإعلام وزارة السياحة والآثار بذلك، وتقتصر متابعة تنفيذ التعليمات من قبل وزارة الداخلية، ووزارة السياحة والآثار.

القاهرة 24