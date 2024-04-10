السودان.. تمديد فترة التقديم والسداد للحج حتى 15 شوال





يتقدم المجلس الأعلى للحج والعمرة في السودان بأسمى التهاني للأمة الإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلين الله أن يعيده علينا وعلى الجميع بالخير واليمن والبركات. وفي هذه المناسبة السعيدة، يتمنى المجلس الأعلى للحج والعمرة السلامة والاستقرار والسلام لأهل السودان بشكل خاص.

ويؤكد المجلس أن جميع الإجراءات المتعلقة بالحج تسير وفق الخطة المرسومة، مشيرًا إلى أنه نظرًا لرغبة الولايات في توفير الفرصة للحجاج الراغبين في أداء فريضة الحج من داخل وخارج السودان، فإنه يسره الإعلان عن تمديد فترة التقديم والسداد الإلكتروني.

وبناءً على ذلك، سيكون بإمكان الحجاج التقديم والسداد الإلكتروني اعتبارًا من الأربعاء الأول من شهر شوال 1445 هـ، وحتى الخامس عشر من نفس الشهر، وذلك كحد أقصى، تماشيًا مع المصفوفة الزمنية المحددة من قبل وزارة الحج السعودية لإنجاز تأشيرات الحجاج.

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