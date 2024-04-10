كباشي يصل كوستي

وصل الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، عضو مجلس السيادة الانتقالي ونائب القائد العام للقوات المسلحة، إلى مدينة كوستي في ولاية النيل الأبيض. وكان في استقباله والي الولاية عمر الخليفة عبدالله، واللواء الركن حيدر علي الطريفي، وقائد الفرقة ١٨ مشاة اللواء ركن سامي الطيب، بالإضافة إلى أعضاء لجنة أمن الولاية. فور وصوله، قام سيادته بزيارة لقيادة الفرقة ١٨ مشاة. وذلك مساء الثلاثاء.

وتلقى الفريق أول ركن شمس الدين كباشي توجيهات إضافية حول الأوضاع الأمنية العامة في ولاية النيل الأبيض، مشيدًا بدعم وتضحيات مواطني الولاية للقوات المسلحة خلال فترة الحرب، وتأكيدهم على دعمهم وتأييدهم لمعركة الكرامة ضد مليشيا الدعم السريع المتمردة.