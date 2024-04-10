والي الجزيرة يهنئ مواطنيه والشعب السوداني بالعيد ويبشر بالنصر





بمناسبة عيد الفطر المبارك، يتقدم الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير، الوالي المكلف لولاية الجزيرة، بأحر التهاني والتبريكات للشعب السوداني بأكمله ولمواطني ولاية الجزيرة خاصة. يدعو الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على البلاد والشعب بالسلام والأمن والنصر والتقدم والازدهار.

كما يتقدم بالتهنئة للقوات المسلحة، وجهاز المخابرات العامة، والشرطة، وكل من يقف في خدمة الوطن وحماية أمنه واستقراره. ويتذكر الشهداء الذين ضحوا في معركة الكرامة، ويتمنى الشفاء العاجل للجرحى الذين يرابطون في الصفوف الأمامية.

ويؤكد على أن القوات المسلحة تعمل وفق الخطة الموضوعة، متطلعاً إلى النصر وتحرير ولاية الجزيرة من التمرد وضمان سيادة وعزة الوطن.

سونا