منقوع الكزبرة والكمون.. قاهر لدهون البطن العنيدة

وأكدت د. سمر يسري، الخبيرة في التغذية العلاجية، أن شرب ماء الكزبرة والكمون يمكن أن يعزز وظيفة المناعة ويساعد في التخلص من السموم في الجسم. ومع ذلك، يعتمد تأثير هذا المشروب على نمط الحياة والنظام الغذائي، حيث يمكن أن يكون له تأثير إيجابي في تحسين معدل الأيض وتسريع عملية فقدان الوزن.

تشير الدراسات إلى أن بذور الكزبرة والكمون تحتوي على خصائص تعزز عملية الهضم وتسريع حرق السعرات الحرارية بشكل فعال. كما يمكن لشرب ماء الكزبرة والكمون أن يقلل من الشهية، مما يساعد في تقليل كمية الطعام المتناولة وتعزيز عملية الهضم.

مع ذلك، يحذر خبراء التغذية من الإفراط في تناول هذا المشروب، خاصةً لأولئك الذين يعانون من حساسية تجاه الكزبرة، وينصحون بتناوله بحذر. فقد تسبب الكزبرة بتفاعلات تحسسية لدى بعض الأشخاص، مثل الطفح الجلدي أو الحكة أو أعراض الجهاز التنفسي. كما قد يؤدي شرب كميات كبيرة من ماء الكزبرة إلى الإزعاج الهضمي. لذا، يُنصح بتناول ماء الكزبرة مع الكمون بحذر واعتدال.