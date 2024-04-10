والي ولاية الخرطوم المكلف يقدم تهاني العيد لمنسوبي شرطة ولاية الخرطوم

والي الخرطوم اشاد في كلمته بقوات شرطة الولاية ودورها الكبير في معركة الكرامة ووقوفها مع القوات المسلحة والاجهزة الامنية الاخري في دحر مليشيا التمرد.

من جانبه تفقد الفريق شرطة إبراهيم شمين قوات الاحتياطي المركزي قطاع امدرمان وقدم لهم تهاني العيد للمرابطين في الصفوف الأمامية رافقه مدراء شرطة المحليات ومدراء الإدارات والدوائر بشرطة ولاية الخرطوم ، مشيدا بكافة منسوبي قوات الشرطة وشرطة الولاية والملاحم البطولية لقوات الاحتياطي المركزي في معركة الكرامة كما ترحم على شهداء الوطن والواجب متمنيا الشفاء العاجل للجرحى وفك أسر الماسورين كما وقف سيادته على سير العمل بالوحدة العلاجية بالقطاع وشدد على ضرورة تكملة الاحتياجات والنواقص لتقديم الخدمات العلاجية لمنسوبي الاحتياطي المركزي وقدم سيادته الدعم المعنوي والمادي لقوات الاحتياطي المركزي قطاع امدرمان.

المكتب الصحفي لشرطة السودان