سياسية
وزير الداخلية المكلف يتلقي معايدة عيد الفطر المبارك بدار الشرطة ببورتسودان
بحضور الفريق شرطة (حقوقي) خالد حسان محي الدين المدير العام لقوات الشرطة ووالي ولاية البحرالاحمر وقائد المنطقة العسكرية وأعضاء هيئتي الادارة والقيادة.
تلقي اللواء شرطة (م) خليل باشا سايرين وزير الداخلية المكلف معايدة عيد الفطر المبارك الاربعاء بدار الشرطة بورتسودان بحضور الفريق شرطة (حقوقي) خالد حسان محي الدين المدير العام لقوات الشرطة واللواء ركن (م) مصطفي محمد نور والي ولاية البحرالاحمر المكلف وقائد المنطقة العسكرية واعضاء هيئتي الادارة والقيادة.
واشاد وزير الداخلية المكلف خلال كلمته للقوات المرابطة بالثغور وفي الخطوط الامامية بالتضحيات الجسام التي ظلت تقدمها القوات المسلحة والاجهزة الامنية الاخري والمقاومة الشعبية في صد العدوان الذي تشنه المليشيا المتمردة علي البلاد والتي تستهدف مقدراته ، مؤكدا المضي قدما في تحرير كل شبر من ارض الوطن ببسالة وتضحيات أبنائه الشرفاء القابضون علي الزناد في الخنادق وفي الصفوف الامامية يدافعون عن الارض والعرض.
المكتب الصحفي لشرطة السودان
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