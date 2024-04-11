وزير الداخلية المكلف يتلقي معايدة عيد الفطر المبارك بدار الشرطة ببورتسودان

واشاد وزير الداخلية المكلف خلال كلمته للقوات المرابطة بالثغور وفي الخطوط الامامية بالتضحيات الجسام التي ظلت تقدمها القوات المسلحة والاجهزة الامنية الاخري والمقاومة الشعبية في صد العدوان الذي تشنه المليشيا المتمردة علي البلاد والتي تستهدف مقدراته ، مؤكدا المضي قدما في تحرير كل شبر من ارض الوطن ببسالة وتضحيات أبنائه الشرفاء القابضون علي الزناد في الخنادق وفي الصفوف الامامية يدافعون عن الارض والعرض.

المكتب الصحفي لشرطة السودان