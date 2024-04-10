شاهد البرهان بالفيديو : عيدنا القادم إن شاء الله بدون جنجويد أو مرتزقة





رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان وصل إلى ولاية القضارف. وأدى صلاة عيد الفطر المبارك بمنطقة أم شجرة.

وقال سيادته لدى مخاطبته مواطني المنطقة، أن الجميع أدركوا بأن هذه المليشيا الإرها_بية المتمردة يجب أن يتم القضاء عليها تماماً وأضاف أن على الناس أن يطمئنوا بأن الدولة والقوات المسلحة بمساندة المقاومة الشعبية والمستنفرين وحركات سلام دارفور قادرة على إنهاء التمرد ودحر هذه المليشيا الإرها_بية.

وأوضح أن الشعب عرف من خلال معايشته لمعركة الكرامة من الذي يقف معه في الداخل والخارج وعلم أيضا من الذي خانه ويقف ضده وزاد قائلا : “أي شخص وقف ضد الشعب لن يكون له دور في إدارة الدولة السودانية مستقبلا” مؤكدا أن الدولة لن يديرها إلا الذين صمدوا أمام ظلم وإنتهاكات هذه المليشيا المتمردة حتى النصر

وأضاف ” عيدنا القادم إن شاء الله بدون جنجويد أو مرتزقة”.

وقال رئيس السيادي : أهل الشرق لديهم قضايا عادلة ونحن على علم بها وسنعمل على حلها ومعالجتها.