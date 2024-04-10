“التماسيح جاهزين؟” شاهد بالفيديو ماذا قال كباشي للمصلين في كوستي





خاطب عضو مجلس السيادة الانتقالي نائب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي القوات المرابطة و المواطنين عقب أداء صلاة عيد الفطر المبارك بمنطقة حَماري بمدينة كوستي حاضرة ولاية النيل الأبيض. وذلك صباح الأربعاء العاشر من أبريل 2024.

وقال كباشي: ننقل لكم تحيات القيادة برئاسة البرهان، ومساعدو القائد العام وكل القوات. ونقول ليكم كل عام وأنتم بخير، ونبشركم بأن قواتكم المسلحة تتقدم في كل موقع، والنصر بات قريباً وكبير جداً.

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رصد وتحرير – “النيلين”