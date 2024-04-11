شاهد بالفيديو .. من لندن: “براؤون يا رسول الله” والمصباح يحتفل بطريقته الخاصة





في أول أيام عيد الفطر المبارك، قام مجموعة من السودانيين المقيمين في العاصمة البريطانية “لندن” بأداء أنشودة “براؤون يا رسول الله”.

وأظهر المقطع المتداول بعنوان “براؤون لندن” مجموعة من المواطنين السودانيين وهم بزي العيد يرددون خلف الأنشودة: براؤون يا رسول الله نبذل الأرواح في سبيل الله .. أكملنا استعداد مرقنا للجهاد قصدنا استشهاد .. ننسف الأوغاد والنصر من الله .. بالمسيرات والمجنزرات والمدرعات .. براؤون يا رسول الله.

وشارك المصباح أبوزيد طلحة قائد لواء البراء بن مالك المقطع على صفحته الرسمية في فيسبوك واكتفى بالتكبير.

ويخوض الجيش السوداني قتالاً منذ 15 أبريل من العام 2023 لإنهاء تمرد الدعم السريع، وسط مساندة شعبية واسعة ومشاركة من مستنفري لواء البراء بن مالك ومجموعات من حركات الكفاح المسلح.

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رصد وتحرير – “النيلين”