شاهد بالفيديو .. سودانيون ومصريون يتشاركون في إنشاد “براؤون يا رسول الله” يوم العيد في القاهرة





تشارك مجموعة من الشباب السودانيين والمصريين في أداء أنشودة “براؤون يا رسول الله”، في يوم عيد الفطر المبارك بجمهورية مصر.

وأظهر مقطع فيديو متداول مجموعة الشباب وهم ينشدون: براؤون يا رسول الله نبذل الأرواح في سبيل الله .. نعبد الرحمن همنا السودان .. براؤون يا رسول الله.

ووجد المقطع تفاعلاً كبيراً على شبكات التواصل الاجتماعي، وتباينت التعليقات وردود الأفعال. وشاركت الكاتبة داليا الياس المقطع على صفحتها الرسمية، بينما قال المصباح أبوزيد طلحة قائد لواء البراء بن مالك بعد أن شارك المقطع: “حفظ الله جارتنا الشقيقة مصر حكومة وشعبا التي استضافت أهلنا وأكرمت نزلهم .. حفظ الله شعبينا الشقيقين ❤️❤️ وجعل قوتنا ووحدتنا وإلفتنا وترابطنا بنياناً مرصوصاً”.

ويخوض الجيش السوداني قتالاً منذ 15 أبريل من العام 2023 لإنهاء تمرد الدعم السريع، وسط مساندة شعبية واسعة ومجموعات من حركات الكفاح المسلح.

شاهد الفيديو:

رصد وتحرير – “النيلين”