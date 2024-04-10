البرهان يقدم تهنئة العيد لـ “24” ملك ورئيس وأمير دولة – تفاصيل

بعث رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان برقية تهنئة لملوك وأمراء ورؤساء عدداً من الدول العربية والإسلامية ، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ، متمنياً لهم دوام الصحة والعافية ولبلدانهم التقدم والازدهار والرفعة.