سياسية
البرهان يقدم تهنئة العيد لـ “24” ملك ورئيس وأمير دولة – تفاصيل
بعث رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان برقية تهنئة لملوك وأمراء ورؤساء عدداً من الدول العربية والإسلامية ، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ، متمنياً لهم دوام الصحة والعافية ولبلدانهم التقدم والازدهار والرفعة.
وأصحاب الجلالة والأمراء والملوك والرؤساء هم:-
١/ خادم الحرمين الشريفين – الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – ملك المملكة العربية السعودية .
٢/ صاحب الجلالة – الملك عبد الله الثاني_ ملك المملكة الأردنية الهاشمية .
٣/ صاحب الجلالة الملك محمد السادس – ملك المملكة المغربية
٤/صاحب الجلالة – السلطان هيثم بن طارق آل سعيد – سلطان سلطنة عمان
٥/ صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسي آل خليفة – ملك مملكة البحرين
٦/ صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر – أمير دولة الكويت
٧/ صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني- أمير دولة قطر
٨/ صاحب الفخامة عبد الفتاح السيسي- رئيس جمهورية مصر العربية
٩/ صاحب الفخامة عبد المجيد تبون – رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
١٠/ صاحب الفخامة محمد ولد الشيخ الغزواني- رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية
١١/ صاحب الفخامة- حسن شيخ محمود- رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية
١٢/ صاحب الفخامة- بولا أحمد تينوبو – رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية
١٣/ صاحب الفخامة- رجب طيب أردوغان- رئيس جمهورية تركيا
١٤/ صاحب الفخامة- بشار الأسد- رئيس الجمهورية العربية السورية
١٥/ صاحب الفخامة- قيس سعيد- رئيس الجمهورية التونسية
١٦/ صاحب الفخامة- إسماعيل عمر جيله – رئيس جمهورية جيبوتي
١٧ / صاحب الفخامة- د. محمد يونس المنفى – رئيس دولة ليبيا
١٨/ صاحب الفخامة- محمود عباس- رئيس دولة فلسطين
١٩/ صاحب الفخامة- عبد اللطيف جمال رشيد رئيس جمهورية العراق
٢٠/ صاحب الفخامة- إلهام علييف- رئيس جمهوريه أذربيجان
٢١/ صاحب الفخامة- جوكو ويدودو- رئيس جمهورية إندونيسيا
٢٢/ رشاد محمد على العليمى – – رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني
٢٣/ صاحب السمو الملكي _ الأمير محمد بن سلمان- ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء
٢٤ / صاحب الفخامة- عبد الحميد محمد الدبيبة- رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية .
إعلام القوات المسلحة السودانية
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