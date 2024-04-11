ماذا قال جبريل إبراهيم بمناسبة عيد الفطر المبارك؟





قدم جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي – رئيس حركة العدل والمساواة السودانية تهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، قال فيها:

اتقدم للشعب السوداني الأبي وللمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بأخلص التهاني وأسمى التبريكات سائلاً المولى عز وجل أن يحقق لبلادنا العزيزة نصراً عاجلاً غير آجل على المليشيا الآثمة وعلى مرتزقتها وداعميها، وكل عام والجميع بألف خير.

جبريل إبراهيم – وزير المالية والتخطيط الاقتصادي – رئيس حركة العدل والمساواة السودانية