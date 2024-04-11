شاهد بالفيديو.. جندي بالجيش يطالب المواطنين بالعودة لمنازلهم في أمدرمان القديمة





بعد أدائهم لصلاة العيد بمنطقة أم درمان القديمة، طالب جندي بالجيش السوداني المواطنين بالعودة لمنازلهم.

وقال الجندي بحسب المقطع المتداول: يا اخوانا ارجعو ساندو أهلكم ديل، تعالو أمنو المنطقة مع الشباب القاعدين ديل، السودان دا بلدنا وما عندنا غيرو.

وأضاف بأنه باقي بسيط وتسمعوا الانتصارات الكبيرة، ونصر من الله وفتح قريب.

ويخوض الجيش السوداني قتالاً منذ 15 أبريل من العام 2023 لإنهاء تمرد الدعم السريع، وسط مساندة شعبية واسعة ومجموعات من حركات الكفاح المسلح.

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رصد وتحرير – “النيلين”