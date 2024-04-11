شاهد بالفيديو كيف أدى المصلون صلاة العيد في أمدرمان على وقع القصف المدفعي





على وقع قصف مدفعي عنيف، أدى المصلون صلاة عيد الفطر بمسجد الرياض بالثورة الحارة الثامنة بمحلية كرري بأم درمان.

وقالت مصادر للجزيرة بوجود قصف مدفعي من قاعدة كرري العسكرية باتجاه مواقع تجمعات لقوات الدعم السريع غربي أم درمان وشمالي بحري في أول أيام عيد الفطر المبارك صبيحة الأربعاء 10 أبريل 2024.

ويخوض الجيش السوداني قتالاً منذ 15 أبريل من العام 2023 لإنهاء تمرد الدعم السريع، وسط مساندة شعبية واسعة ومجموعات من حركات الكفاح المسلح.

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رصد وتحرير – “النيلين”