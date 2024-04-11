بالصور.. البرهان يصل كسلا ويزور خلاوى همشكوريب

وصل رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان نهار الاربعاء الى ولاية كسلا ضمن زيارته للولايات الشرقية وكان في استقباله أبناء وخلفاء الشيخ علي بيتاي ووقف على مجمل الأوضاع فيها. وقام بزيارة لخلاوى همشكوريب.

ووجه السيد البرهان دعوة إلى أهل همشكوريب للاستمرار في الدعاء والتضرع لدعم القوات المسلحة في معركتها ضد المرتزقة والمتمردين التابعين لمليشيا آل دقلو الإرهابية. أكد أن القوات المسلحة هي حامية السودان وضامن أمنه واستقراره.

أشاد البرهان بالدور العظيم الذي قامت به أسرة الشيخ علي بيتاي في مجال الدعوة والإرشاد، مشيرًا إلى أن الشعب السوداني بأكمله يشهد على عظمة سلالة الشيخ بيتاي ومساهمتها في نشر تعاليم الدين وتعليم القرآن الكريم وزرع القيم الوطنية في المجتمع. أكد أن السودان محفوظ بفضل دعوات الصادقين والصالحين.

عبّر البرهان عن شكره وتقديره لأهل همشكوريب على حسن الاستقبال وكرم ضيافتهم، مؤكدًا أهمية التماسك حول ركائز الوحدة الوطنية ورفض التفرقة والانقسام.