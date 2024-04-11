كلاب لتهدئة الركاب.. مطار إسطنبول يقترح خطة لمواجهة رهاب السفر





في قاعات أحد أكثر المطارات ازدحاما في العالم، يتجول خمسة موظفون جدد أملا في توفير تجربة سفر خالية من التوتر للركاب الذي يعانون من رهاب السفر.

تم توظيف خمسة موظفين جدد في مطار إسطنبول، ولكنهم ليسوا سوى مجموعة من الكلاب المدربة التي تقدم الدعم والراحة للمسافرين. يتمثل دور كوكي وأليتا، اثنتين من الكلاب المشاركة في هذا المشروع التجريبي، في تخفيف التوتر والقلق لدى الركاب. يهدف هذا التجربة إلى توفير بيئة مريحة للمسافرين عن طريق استخدام الكلاب الحيوانات الأليفة المعتمدة والتي تم تدريبها بشكل احترافي لتوفير علاج للقلق والتوتر لدى البشر. بدأت فرق الكلاب العمل في المطار في نهاية فبراير بعد أشهر من التحضير والتدريب المكثف، بما في ذلك إزالة الحساسية تجاه المحفزات الخارجية المشتتة للانتباه، مثل الأصوات والأشخاص.

وقال قادر دميرطاش، مدير خدمة العملاء في مطار إسطنبول “علينا أن نتأكد من أنها آمنة ومتكيفة بنسبة 100 بالمائة مع جميع البيئات”.

تعمل قائدة الفريق كوكي، التي تنتمي إلى فصيلة لاغوتو رومانيولو، وهي سلالة كلاب إيطالية، بجد لإرضاء المسافرين، ولكنها تحب فترات الراحة أيضا.

وقال الطبيب البيطري للفريق، فولكان أرسلان “إنها ( الكلاب) تتجول في المطار بقيادة مدربيها المسؤولين أيضا عن رعايتهم”.

الكلاب موظفون في المطار يرتدون شارات وزيا رسميا، لديهم جدول زمني محدد ويعملون خلال ساعات ذروة السفر، من العاشرة صباحا حتى الرابعة مساء.

أعرب فولكان غول، مدرب الكلبة أليتا، عن قوله: “نحن دائمًا نرى أشخاصًا يُداعبونها بانتظام، وهذا يساعدنا في الاسترخاء.” وأشار مسؤولو المطار إلى أنهم لديهم خطط لتوسيع المشروع التجريبي بناءً على ردود الفعل الإيجابية الأولية من المسافرين.

وعلى سبيل المثال، قالت سفيتلانا، مسافرة روسية: “إنه شيء رائع. أعاني من القلق أثناء السفر بالطائرات… لكن الكلاب تخفف التوتر وتستحضر مشاعرًا رقيقة.”

أسوشيتد برس