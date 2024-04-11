شاهد بالصورة والفيديو.. جندي بالجيش يبكي ويذرف الدموع شوقاً لكل الشعب السوداني: (اقسم بالله البلد بترجع أحسن من الأول والناس ستعود إلى بيوتها) ومتابعون: (دموعك غالية علينا يا فدائي)





خطف جندي بالجيش السوداني الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد ظهوره في مقطع فيديو متداول على نطاق واسع.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد بعث الجندي بشوقه لكل الشعب السوداني وهو يبكي ويذرف الدموع قائلاً: (الشعب السوداني اقسم بالله شوق ليكم كلكم).

https://fb.watch/rmSSoH3L8F/

وتابع حديثه وهو يبكي مبشراً المواطنين باقتراب النصر ورجوع البلد إلى أحسن حال وعودة الجميع إلى منازلهم مطالبهم بالصبر فقط.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وبحسب تعليقاته التي تابعها محرر موقع النيلين كتب رداً على الحديث المؤثر للجندي: (دموعك غالية علينا يا فدائي).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين