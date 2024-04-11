ياسر العطا يتفقد المواقع الامامية بمنطقة ام درمان





قام الفريق أول ركن ياسر عبدالرحمن حسن العطا، عضو مجلس السيادة الانتقالي ومساعد القائد العام للقوات المسلحة، بزيارة اليوم للمواقع الأمامية في منطقتي أم درمان ووادي سيدنا العسكريتين. نقل فيها تحيات رئيس مجلس السيادة لجميع أفراد القوات النظامية المشاركة في معركة الكرامة وبعث بالتهاني لقادة وضباط وجنود منطقة أم درمان العسكرية بمناسبة عيد الفطر المبارك.

كما قام الفريق بزيارة جرحى ومصابي العمليات في مستشفى السلاح الطبي الواقع بالقرب من المواقع الدفاعية في أم درمان. خاطب أفراد قوات العمل الخاص بالمنطقة، مؤكدًا أن التزامنا مع الشهداء لا ينقطع وأن هناك بشائر النصر تظهر، مشيدًا بتماسك القوات المسلحة بفضل دعم الشعب السوداني لها.

تضمنت الزيارة أيضًا بعض المرافق الحكومية والخاصة، والأسواق، ولقاءات مع المواطنين في أم درمان. واختتم الفريق زيارته بزيارة الاحتياطي المركزي بأم درمان وجهاز المخابرات العامة بالقرب من المواقع الأمامية التي يقاتل فيها المستنفرون من المقاومة الشعبية جنبًا إلى جنب مع القوات المسلحة.

سونا