والي كسلا يشهد برنامج فرحة العيد لنزلاء سجن الولاية القومي





شهد الوالي المكلف لولاية كسلا، السيد محمد موسى عبد الرحمن، بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية، برنامجاً لزيارة ومعايدة نزلاء سجن كسلا القومي ودور العجزة والمسنين والمرافق الصحية بمناسبة عيد الفطر المبارك. وفي كلمته لنزلاء السجن، أشاد الوالي بجهود الزكاة والتبرعات التي تقدمها المجتمع بشكل عام، وبالجهود المبذولة في سجن كسلا بشكل خاص، وذلك بحضور مدير شرطة الولاية اللواء دكتور سفيان عبد الوهاب، والأمين العام لديوان الزكاة الاتحادي السيد أحمد إبراهيم عبد الله، وأمين الزكاة بولاية كسلا السيد حامد أحمد حامد، بالإضافة إلى عدد من قيادات الديوان.

وقال اننا اتينا لتفقد نزلاء السحن باعتبارهم جزء من حركة المجتمع ودفعت بهم ظروفا خاصة لان يقضوا فترة داخل السجن علها تكون سانحة لان يعودوا صالحين في المجتمع بعد قضاء فترة عقوبتهم التي تمت وفق الاجراءات القانونية لكل جرم ومدته الزمنية. وطالب الوالي النزلاء بان يكونوا معاولا للبناء وليس للهدم منوها الى ان هنالك اعداء من الداخل والخارج تتم مقاتلتهم. وتعهد الوالي بالنظر في جرائم النزلاء وازمانهم لتحقيق العدالة. من جانبه اكد مدير شرطة الولاية اهتمام شرطة الولاية بأمر السجن وتأمينه في كافة الجوانب اللوجستية والأمنية خلال فترة النزلاء مشيرا الي ان فترة السجن النزيل ليس القصد منها العقوبة بل الاصلاح حتى يعود النزيل شخصا صالحا وذلك عبر عدد من الوسائل والتدابير.

وأشار العميد شرطة الشيخ أحمد عبد الرحيم، مدير سجن كسلا القومي، إلى ضرورة وجود مهنية عالية لمسؤولي إدارة السجن، مؤكداً على عدم وقوع أي تجاوزات تهدد أمن النزلاء. وأكد أن الأوضاع داخل السجن مستقرة بفضل الجهود المشتركة بين إدارة السجن ودعم الحكومة المحلية وديوان الزكاة. وأوضح أنه تم تنفيذ عدة مشاريع بالتعاون مع ديوان الزكاة، بالإضافة إلى إطلاق سراح 72 نزيلاً مدينين، مشيراً إلى أن هناك جهوداً مستمرة لإطلاق المزيد من النزلاء.

من ناحيته، أوضح أمين الزكاة في الولاية أن برنامج المعايدة للمؤسسات المستهدفة يكلف حوالي 10 ملايين جنيه، ويأتي ذلك في إطار البرامج المقررة لشهر رمضان بهدف إدخال الفرحة على قلوب المرضى والسجناء، مشيراً إلى أن الدعم يشمل أيضاً أطفال المأوى في الولاية. وأوضح أمين الزكاة الاتحادي أن الزيارة تأتي في سياق تقديم المساعدة للنزلاء ومتابعة أحوالهم، داعياً إياهم للاستفادة من فترة احتجازهم في السجن للخروج معافين وتحت ظروف تتطلب التكافل والتعاون. وتحدث أحد النزلاء مطالباً بإعادة النظر في الأحكام السجنية، خاصة بالنسبة لأولئك الذين قضوا أكثر من 20 عاماً، مطالباً بدعمهم ومنحهم فرصة لتكون مساهمة فاعلة في المجتمع.

سونا